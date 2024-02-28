В Хабаровске наградят женщин, воспитывающих пятерых и более детей

Почетный знак правительства Хабаровского края "Материнская слава" утвержден в регионе. Как сообщили в комитете по управлению Индустриальным районом Хабаровска, этой наградой будут отмечаться женщины, которые родили или усыновили, а также воспитывают пятерых и более детей.