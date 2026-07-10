Фернандо Алонсо исключил влияние обновлений Aston Martin на решение о дальнейшем выступлении в Формуле-1

Пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо отверг предположение о том, что технические улучшения болида Aston Martin, представленные на недавнем Гран-при Венгрии, могут повлиять на его планы относительно будущего в чемпионате.
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