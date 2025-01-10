Бакальчук проиграл суд об отмене передачи Wildberries в компанию РВБ

Арбитражный суд Московской области суд отказал мужу основательницы Wildberries Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска, в котором он требовал признать недействительной передачу активов маркетплейса в объединенную компанию РВБ.
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