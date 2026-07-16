Эксперты Solar AURA выявили массовые утечки корпоративных учётных данных в России

Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар», ведущего провайдера комплексной кибербезопасности в России, проанализировали утечки корпоративных учётных данных, обнаруженные в крупнейших российских компаниях на открытых и теневых источниках.
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