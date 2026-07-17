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Царьград

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Иранская атака убила 8 членов оппозиции в Иракском Курдистане

Иранская атака убила 8 членов оппозиции в Иракском Курдистане

Иранская атака на штаб антииранской оппозиции в Иракском Курдистане вызвала гибель восьми человек. В ходе событий силы международной коалиции предотвратили удар восемью заминированными беспилотниками по Эрбилю.

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