Какой сегодня день: 26 марта

26 марта отмечают Международный день одиночества. Несмотря на название, этот праздник не пропагандирует одиночество как таковое, но призывает напомнить всем, что иногда даже самым активным и веселым людям, которых считают душой компании, надо отдохнуть и побыть наедине с самим собой.