Нигилизм цели: откуда начинается путь в никуда

Трудно придумать нечто более мучительное, чем поиск достойной цели. Этот процесс сопровождается тревожными размышлениями, глубоким дискомфортом, страхом разочарования и может погрузить человека в депрессию.
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