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Царьград

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Проводили в последний путь блогера Вадима Do4a Иванова в Петербурге

Проводили в последний путь блогера Вадима Do4a Иванова в Петербурге

На Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с фитнес-блогером Вадимом Do4a Ивановым.

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