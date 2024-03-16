Названы последствия возможного ядерного удара России по США

Американский обозреватель назвал последствия гипотетического ядерного удара России.Обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу призвал серьезно отнестись к словам президента Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия.
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