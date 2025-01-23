У официальных дилеров появился конкурент, торгующий иномарками с пробегом

Спрос на покупку автомобилей с пробегом у сервисов каршеринга набирает обороты в Петербурге. Такую услугу компании стали тестировать пару лет назад, а сегодня уже есть специальные шоурумы, где можно посмотреть машины и даже арендовать для тест-драйва.