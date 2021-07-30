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На манеж владивостокского цирка впервые выйдут бегемоты (ФОТО)

На манеж владивостокского цирка впервые выйдут бегемоты (ФОТО)

Больше тысячи костюмов и около 80 титулованных артистов Росгосцирка, верблюды и лошади, обезьяны и павлины, жонглёры на моноциклах и жокеи — шоу "Песчаная сказка" (0+) впервые покажут в цирке Владивостока.

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