На манеж владивостокского цирка впервые выйдут бегемоты (ФОТО)

Больше тысячи костюмов и около 80 титулованных артистов Росгосцирка, верблюды и лошади, обезьяны и павлины, жонглёры на моноциклах и жокеи — шоу "Песчаная сказка" (0+) впервые покажут в цирке Владивостока.
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