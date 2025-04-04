ВАШИНГТОН, 4 апреля, ФедералПресс. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону охарактеризовал главу киевского режима Владимира Зеленского как «эстрадного артиста».
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