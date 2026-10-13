Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по площадке запуска дронов ВСУ

Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ выполнил боевое задание по ликвидации объектов ВСУ в ходе проведения специальной военной операции.
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