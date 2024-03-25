Сотрудники УНК МВД по Карачаево-Черкесской Республике провели мероприятие, посвященное проблемам наркомании на базе средней общеобразовательной школы

На базе средней общеобразовательной школы № 3 им. Х.У. Богатырева г. Карачаевск, в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», сотрудниками УНК МВД по Карачаево-черкесские Республики проведено антинаркотическое мероприятие.