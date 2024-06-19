Какой сегодня день: 20 июня

Сегодня, 20 июня,Военно-морской флот России чествует специалистов минно-торпедной службы. Профессиональный праздник этого подразделения был учреждён приказом Главнокомандующего ВМФ России 15 июля 1996 года и традиционно отмечается 20 июня — в память о первом успешном применении минного оружия российскими моряками.