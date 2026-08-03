Погачар примет участие в Вуэльте Испании в тройном матче Гран-тура

Источник изображения, Getty Images Автор Мэтт Уорвик Старший журналист BBC Sport Опубликовано 3 часа назад Новоиспеченный пятикратный чемпион Тур де Франс Тадей Погакар примет участие в Вуэльте Испании в этом месяце, пытаясь выиграть все три Гранд-тура велоспорта.