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Погачар примет участие в Вуэльте Испании в тройном матче Гран-тура

Источник изображения, Getty Images Автор Мэтт Уорвик Старший журналист BBC Sport Опубликовано 3 часа назад Новоиспеченный пятикратный чемпион Тур де Франс Тадей Погакар примет участие в Вуэльте Испании в этом месяце, пытаясь выиграть все три Гранд-тура велоспорта.

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