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Тарпищев о Глушенкове в «Зените»: «Обиднее всего должно быть «Спартаку», который по глупости в очередной раз потерял своего игрока»

Тарпищев о Глушенкове в «Зените»: «Обиднее всего должно быть «Спартаку», который по глупости в очередной раз потерял своего игрока»

В четверг сине-бело-голубые объявили о трансфере полузащитника из «Локомотива», контракт подписан по схеме «4+1».

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