Почему (почти) все ненавидят Израиль Это потому, что их учат этому с самого детства. Как раввин Ярон Реувен, говорящий, что все неевреи ненавидят евреев, как закон гравитации.
Израильские СМИ признают - ИЗРАИЛЬ НЕНАВИДЯТ ВСЕ
Комментарии
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лл
лина любимцева
Израильтяне показали свое лицо и свою суть... Они НИЧЕМ НЕ ЛУЧШЕ ГИТЛЕРОВЦЕВ-ФАШИСТОВ!!
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10 час.
владимир рябченко
Детоубийцы...
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9 час.
Игорь Василевский
А сионизм и есть разновидность фашизма. И ради своего процветания жид готов убить любого гяура. В еврейских священных книгах прописаны 22 (!!!!!!!!!!!!!!) случая,когданужно убить иноверца. Такого больше не содержит ни одна мировая религия!
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5 час.
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