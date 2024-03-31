Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Израильские СМИ признают - ИЗРАИЛЬ НЕНАВИДЯТ ВСЕ

Израильские СМИ признают - ИЗРАИЛЬ НЕНАВИДЯТ ВСЕ

Почему (почти) все ненавидят Израиль Это потому, что их учат этому с самого детства. Как раввин Ярон Реувен, говорящий, что все неевреи ненавидят евреев, как закон гравитации.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Израильтяне  показали свое лицо и свою суть... Они  НИЧЕМ НЕ ЛУЧШЕ ГИТЛЕРОВЦЕВ-ФАШИСТОВ!!
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10 час.
владимир рябченко
Детоубийцы...
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9 час.
Игорь Василевский
А сионизм и есть разновидность фашизма. И ради своего процветания жид готов убить любого гяура. В еврейских священных книгах прописаны 22 (!!!!!!!!!!!!!!) случая,когданужно убить иноверца. Такого больше не содержит ни одна мировая религия!
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5 час.

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