Будут ли решения ФРС определять крипторынки в ближайшее время

Поскольку Федеральная резервная система вступает в период без запланированных заседаний до марта, заинтересованные стороны криптовалют остаются бдительными, анализируя предстоящие макроэкономические показатели.
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