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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиян могут штрафовать за борщевик, растущий даже не на участке

Россиян могут штрафовать за борщевик, растущий даже не на участке

В некоторых случай из-за этого растения землю могут даже признать бесхозной Депутат Госдумы от "Единой России" и соавтор законопроекта о борьбе с борщевиком Алексей Говырин рассказал о том, что за это растение могут оштрафовать, даже если оно растет не на участке.

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