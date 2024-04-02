Россиян могут штрафовать за борщевик, растущий даже не на участке

В некоторых случай из-за этого растения землю могут даже признать бесхозной Депутат Госдумы от "Единой России" и соавтор законопроекта о борьбе с борщевиком Алексей Говырин рассказал о том, что за это растение могут оштрафовать, даже если оно растет не на участке.