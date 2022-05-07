Эксперт Михайлов: в ближайшее время мы увидим еще больше побед России на Украине

Минобороны России доложило об очередных победах ВС РФ на Украине. Таких побед в ближайшее время будет еще много: события на Украине наконец разворачиваются в усиленном темпе, рассказал «360» специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
Минобороны России доложило об очередных победах ВС РФ на Украине. Таких побед в ближайшее время будет еще много: события на Украине наконец разворачиваются в усиленном темпе, рассказал «360» специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
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