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Эксперт Михайлов: в ближайшее время мы увидим еще больше побед России на Украине

Эксперт Михайлов: в ближайшее время мы увидим еще больше побед России на Украине

Минобороны России доложило об очередных победах ВС РФ на Украине. Таких побед в ближайшее время будет еще много: события на Украине наконец разворачиваются в усиленном темпе, рассказал «360» специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

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