Каким образом номер квартиры влияет на судьбу жильцов

При выборе жилья мы учитываем множество факторов: район, комнаты, вид из окна. Но что насчет числа на двери? Нумерология утверждает, что номер квартиры оказывает влияние на жизнь жильцов, формируя атмосферу в доме.
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