Кардиолог Кореневич назвала ошибку, приводящую к загустению крови и внезапной смерти

Медицинский специалист и кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в своем Telegram-канале обратила внимание на частые случаи внезапной смерти, связанные с отрывом тромбов, подчеркивая, что это часто происходит из-за густой консистенции крови, которую необходимо разжижать.
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