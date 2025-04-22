Маск заявил, что из-за падения прибыли Tesla сократит активность в DOGE

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, и по совместительству куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), заявил, что с мая сократит свое участие в деятельности DOGE.
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