Врач-дерматолог Хохлова дала советы по простому избавлению от перхоти

Врач-дерматолог и косметолог Альбина Хохлова рассказала изданию «Правила Жизни» откуда берется перхоть и как от нее можно эффективно избавиться.
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