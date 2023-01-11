Проблема курьеров и таксистов, впаривание кредиток тинейджерам и глобальная золотая лихорадка

1. В Школе Капитализма я рассказываю о дорогостоящей ошибке курьеров и таксистов. Цитирую из начала поста (ссылка): Большие агрегаторы, все эти Яндексы, Озоны, Вайлдберриз и так далее, относятся к рядовым сотрудникам как к деловым партнёрам.
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