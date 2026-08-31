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Современный цифровой завод для отечественного машиностроения построят в Саратове

Современный цифровой завод для отечественного машиностроения построят в Саратове

Современное цифровое предприятие по производству комплектующих для грузового автомобильного транспорта создадут в Саратове.

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