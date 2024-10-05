Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 смешных переписок из жизни

15 смешных переписок из жизни

Диалоги в онлайне можно легко сохранить. Для этого достаточно просто сделать скриншот беседы. Многие из нас сохраняли смешные, искренние и жизненные смс-фрагменты, не правда ли? Интернет-пользователи часто выкладывают свои переписки в соцсети, мы покажем вам самые интересные:1.

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