Глава отдела НАПК Украины Загребельская назвала слабыми санкции ЕС против России

Евросоюз ввел очень слабые санкции против России. Такое мнение выразила глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Агия Загребельская, сообщило издание EUobserver.
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