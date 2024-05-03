Сенаторы провели беседу с представителями МУС по поводу возможной выдачи ордеров на арест лидеров Израиля, – Axios

Группа членов Сената Конгресса США, представляющая как республиканцев, так и демократов, провела в среду, 1 мая, с высокопоставленными должностными лицами Международного уголовного суда в Гааге, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу возможных ордеров на арест израильских лидеров, пишет Axios.