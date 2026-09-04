На комиссии Госсовета по культуре рассмотрят развитие Домов культуры в регионах

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Вопрос развития Домов культуры в регионах России рассмотрят на заседании Госсовета по культуре, которое состоится в декабре и будет посвящено сохранению историко-культурного наследия страны.
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