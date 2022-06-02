В массовой аварии в Уссурийске пострадали два человека (видео)

В массовой аварии в Уссурийске пострадали два человека (видео)

ГИБДД Уссурийска озвучила подробности автопроисшествия, произошедшего в среду, 1 июня, на Владивостокском шоссе в районе дома № 123а.

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