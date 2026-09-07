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Царьград

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Пожар в Новой Москве: автобус "ЛиАЗ" сгорел на площади 25 кв. м

Пожар в Новой Москве: автобус "ЛиАЗ" сгорел на площади 25 кв. м

В Щербинке, Новой Москвы, вспыхнул рейсовый автобус "ЛиАЗ", охватив пламя на площади 25 кв. м. Сотрудники экстренных служб оперативно справились с огнём.

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