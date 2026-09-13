Актер Андрей Леонов признался, что называл отца по имени

Сын Евгения Леонова, актер Андрей Леонов, признался aif.ru, что назвал отца Женей.«Все удивлялись, на улицах оборачивались, замечания мне даже делали: «Почему вы своего отца называете не папа, а по имени?» А я так привык с детства.