Актер Андрей Леонов признался, что называл отца по имени

Сын Евгения Леонова, актер Андрей Леонов, признался aif.ru, что назвал отца Женей.«Все удивлялись, на улицах оборачивались, замечания мне даже делали: «Почему вы своего отца называете не папа, а по имени?» А я так привык с детства.
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