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Контрольные матчи. «Ак Барс» в гостях у «Нефтехимика», «Динамо» сыграет с «Сибирью»

Клубы проводят контрольные матчи перед стартом нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.  Контрольные матчи «Нефтехимик» – «Ак Барс» – 13:00  «Динамо» Москва – «Сибирь» – 13:00  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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