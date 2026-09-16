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Татар-информ

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Погиб Герой России, уроженец Казани, генерал-майор Антон Грунис

Погиб Герой России, уроженец Казани, генерал-майор Антон Грунис

Погиб Герой России, генерал-майор Антон Грунис. Такую информацию опубликовало сообщество «Суворовское братство».

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