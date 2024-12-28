.что мигранты совершают в России преступления. Русская община и другие нацисты скоро будут прикрыты» Общественник Магсум Нургалеев из Национально-освободительного движения сделал ряд заявлений: — Русские сами виноваты, что мигранты совершают в России преступления, потому что они делают это в ответ на задержания — Мигранты не опасны, потому что совершают ВСЕГО 40 тысяч преступлений — Опасность мигрантов преувеличена проамериканскими агентами — Русская община и другие русские организации - нацисты, которые скоро будут прикрыты — Диаспоры - наши соотечественники — Мы с диаспорами сейчас выступаем вместе, в едином строю, в едином порыве, против США и блока НАТО.
Русские сами виноваты
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Тут пара украинских чуреков создала несколько бригад под названием "русская община". Как отличить от настоящих?
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2 час.
леонид рыбаков
ДИАСПОРА ---ЭТО МАФИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ (закрытая и поэтому тайная )
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2 час.
РР
Русский Россиянин
При нормальных условиях при Сталине якобы тиране этого обезьяну бы расстреляли при всех прилюдно было порядок и никакого геноцидаместного населения не было, не людей которые сейчас находятся в нашей стране не было такого совсем качают свои права и что-то нам рассказывают хотя в девяностых вырезали резали русских выгнали со своей республик и теперь находится у нас и что-то нам рассказывает и чего то требуют. А наше власть, депутаты и члены правительства набрали в рот воды и с этим соглашаются ещё идут непонятно им на какие уступки. Они борзеют потому что ничего за это им не бывает
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12 мин.
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