Русские сами виноваты

РР

Русский Россиянин

При нормальных условиях при Сталине якобы тиране этого обезьяну бы расстреляли при всех прилюдно было порядок и никакого геноцидаместного населения не было, не людей которые сейчас находятся в нашей стране не было такого совсем качают свои права и что-то нам рассказывают хотя в девяностых вырезали резали русских выгнали со своей республик и теперь находится у нас и что-то нам рассказывает и чего то требуют. А наше власть, депутаты и члены правительства набрали в рот воды и с этим соглашаются ещё идут непонятно им на какие уступки. Они борзеют потому что ничего за это им не бывает