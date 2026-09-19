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Явка на выборах в Госдуму на 00:00 мск 20 сентября достигла 44,57%

Явка на выборах в Госдуму на 00:00 мск 20 сентября достигла 44,57%

К полуночи 20 сентября, после закрытия участков в западных регионах страны, Центризбирком обнародовал ключевой показатель первого этапа федеральной кампании.

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