В Госдуму внесут законопроект о единых мерах поддержки для участников спецоперации

Этот документ подготовила «Справедливая Россия — За правду» Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы проект базового закона о единых мерах поддержки участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе партии.