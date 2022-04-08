Тульский юрист Трунов рассказал, как санкции отразятся на пенсиях россиян

Уход с российского рынка иностранных компаний может значительно повлиять на пенсию граждан. Об основных проблемах, с которыми сейчас сталкиваются люди, рассказал Тульской службе новостей директор одной из юридических компаний Станислав Трунов.
Уход с российского рынка иностранных компаний может значительно повлиять на пенсию граждан. Об основных проблемах, с которыми сейчас сталкиваются люди, рассказал Тульской службе новостей директор одной из юридических компаний Станислав Трунов.
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