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Тульский юрист Трунов рассказал, как санкции отразятся на пенсиях россиян

Тульский юрист Трунов рассказал, как санкции отразятся на пенсиях россиян

Уход с российского рынка иностранных компаний может значительно повлиять на пенсию граждан. Об основных проблемах, с которыми сейчас сталкиваются люди, рассказал Тульской службе новостей директор одной из юридических компаний Станислав Трунов.

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