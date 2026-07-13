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Минобороны перечислило цели на Украине, которые оказались под ударом ВС РФ

В ночь на 13 июля ВС РФ нанесли групповые удары по порту «Черноморск». Поражены объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов ВСУ, а также другие объекты.

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