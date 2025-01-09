Тулун скорбит о гибели Ивана Гачика, военнослужащего, который трагически погиб 20 декабря 2024 года в зоне специальной военной операции.
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Тулун скорбит о гибели Ивана Гачика, военнослужащего, который трагически погиб 20 декабря 2024 года в зоне специальной военной операции.
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