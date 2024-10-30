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Польская комиссия по «влиянию России» вышла на коррупцию в своей армии, спецслужбах и судах

Польская комиссия по «влиянию России» вышла на коррупцию в своей армии, спецслужбах и судах

Польская комиссия по расследованию якобы «российского влияния» в своем отчете указала на коррупцию в армии, полиции, спецслужбах, а также СМИ, судах и прокуратуре, сообщает телеканал Polsat со ссылкой на документ.

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