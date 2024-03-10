Владельцы смартфонов Huawei столкнулись с блокировкой WhatsApp

Мессенджер перестал работать на некоторых моделях. Владельцы Huawei пользуются неофициальной версией WhatsApp, так как этого приложения нет в магазине AppGalleryНекоторые владельцы смартфонов Huawei остались без WhatsApp (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
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