Владельцы смартфонов Huawei столкнулись с блокировкой WhatsApp

Мессенджер перестал работать на некоторых моделях. Владельцы Huawei пользуются неофициальной версией WhatsApp, так как этого приложения нет в магазине AppGalleryНекоторые владельцы смартфонов Huawei остались без WhatsApp (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).