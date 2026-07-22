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Царьград

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ЕС задержал танкер South Star в Средиземном море из-за ложного флага

ЕС задержал танкер South Star в Средиземном море из-за ложного флага

Танкер South Star, следовавший под флагом Камеруна, задержан в Средиземном море 20 июля операцией ЕС IRINI.

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