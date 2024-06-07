Завод "Иммид" в Калужской области будет расширять производство пластиковых труб

Завод по производству пластиковых труб в Калужской области нарастит производство на 30%. 6 июня правительство Калужской области и глава компани "Иммид" Константин шепель подписали меморандум о намерениях по расширению производства.
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