ЗРК NASAMS вооруженных сил Норвегии, развернутые на территории аэропорта в польском Жешуве. Аэропорт Жешув-Ясенка является ключевым логистическим хабом по переброске западного оружия на Украину.
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ЗРК NASAMS вооруженных сил Норвегии, развернутые на территории аэропорта в польском Жешуве. Аэропорт Жешув-Ясенка является ключевым логистическим хабом по переброске западного оружия на Украину.
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