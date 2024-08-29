Наркотики, детское порно, мошенничество. Павлу Дурову выдвинули обвинения, но освободили под залог в 5 млн евро

Владельцу мессенджера Телеграм предъявили обвинения по шести пунктам и запретили покидать Францию. Павел Дуров, которого задержали в Париже 24 августа, 28 августа отпущен на свободу под залог в 5 млн евро.
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