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Графен, подвинься. Ученые впервые создали ферромагнитный полупроводниковый MXene — он может изменить электронику будущего

Графен, подвинься. Ученые впервые создали ферромагнитный полупроводниковый MXene — он может изменить электронику будущего

Новый материал может стать основой принципиально новых процессоровИсследователи из Института материаловедения и инженерии Нинбо Китайской академии наук и Чжэцзянского университета и лаборатории сообщили о создании первого в мире лантаноидного двумерного материала класса MXene («максин»).

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