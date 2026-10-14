“Diesel prices in the United States are hovering near record highs — and a deal President Trump announced last week to increase Russian fuel exports is unlikely to lower them significantly anytime soon,” the New York Times reports.
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